Privat-Initiative junger Menschen bedankt sich bei Pflegekräften des Klinikums

Es sind die Begegnungen, die zählen. Das war auch kurz vor Weihnachten bei der Spendenübergabe vor dem Klinikum Friedrichshafen zu spüren: Hier drei Junge Frauen, die stellvertretend für eine ganze Gruppe Danke sagen wollen für die Arbeit im Krankenhaus und vor allem an Heilig Abend, und da zwei „gestandene“ Krankenschwestern, die stellvertretend für ihre Station den Dank und eine Tüte voller kleiner Geschenke entgegennahmen. „Ich bin ganz gerührt“, sagte Michaela Conzelmann, die in der Zentralen Notaufnahme arbeitet. Auch auf der Pflegegruppe 11/11a wird das Überraschungspäckchen sicher gut ankommen – Krankenschwester Sandra Blaser sorgt dafür und wird auch berichten, wie es dazu kam.

Vor einigen Jahren sangen am Heiligen Abend einige junge Menschen aus Friedrichshafen im Klinikum, bei der Polizei und der Feuerwehr und sagte so danke für die Daseinsvorsorge. Aktuell ist das – auch durch die Corona-Maßnahmen – nicht mehr so einfach, wie Theresa Maier und Miriam Klann erklärten. Daher habe sich die seit 2017 bestehende Gruppe dazu entschieden, kurz vor Weihnachten mit kleinen persönlich übergebenen Geschenken danke zu sagen.