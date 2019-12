Prima Stimmung bei Besuchern und Anbietern

Wohin am Wochenende? Na klar, zur Bodensee-Weihnacht rund um den Buchhornplatz. So dachten sicherlich viele Häfler, aber auch Gäste von außerhalb. Das Wetter hatte von schmuddelig und nasskalt bis zu purem Sonnenschein alles zu bieten. Für reges Treiben war jedenfalls gesorgt.

„Der Weihnachtsmarkt ist für uns auch eine schöne Tradition, sich zum Jahresabschluss außerhalb der Arbeitszeit zu treffen“, sagt zum Beispiel der ZF-ler Stefan, der es sich mit seinen Arbeitskollegen Armin, Harald, Peter, Herbert, Tobias, Kevin und Christian an einem Glühweinstand gemütlich gemacht hat. „Für mich eine prima Gelegenheit, die Kollegen mal wiederzusehen“, freut sich auch Valentine, die sich derzeit in Elternzeit befindet und mit ihrem vier Monate alten Sohn Gabriel gekommen ist.

Zu einem Stand mit leckeren Waffeln und in Richtung Zügle und Kinderkarussell zieht’s die vierjährige Liah und ihre zweijährige Schwester Maya. „Das sind für uns die wichtigsten Anlaufpunkte“, sagen ihre Eltern Anika und Yasar Bilkoc lachend. Dass der Häfler Weihnachtsmarkt klasse ist, darin ist man sich familienintern einig. Aber: „Für Kinder dürften es gerne noch ein paar Angebote mehr sein.“

Aus Kippenhausen haben Til Stegmann und Carolin Joos, sowie Jule Jose und Matthias Joos den Weg zur Bodensee-Weihnacht gefunden – und sich am Stand von Elmar Ganterer aus Brixen erstmal mit Käse und deftigem Speck aus Südtirol eingedeckt. „Wir sind jedes Jahr hier – nicht nur wegen der vielen Essensangebote“, sagen die vier Freunde. „Hier kann man sich auch tolle Ideen für Weihnachtsgeschenke holen.“ Gut ist die Stimmung auch beim Standbesitzer. „Ich bin bereits zum achten Mal hier“, betont Elmar Ganterer. „Viele Leute, die zu mir kommen, sind inzwischen echte Stammkunden geworden.“

Dass gerade bei einem Weihnachtsmarkt auch das Wetter mitspielen muss, um für guten Umsatz zu sorgen, das weiß natürlich auch Ernst Frick. Der Pensionär aus Mengen war viele Jahre auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt präsent und bietet seine handgefertigten Laubsägearbeiten zum ersten Mal auf dem Häfler Weihnachtsmarkt an. „Das Geschäft läuft ganz gut, die Menschen sind freundlich“, stellt er in seinem Zwischenfazit zufrieden fest. „Ich habe aber leider schon den Eindruck, dass im Vergleich zu früher immer weniger Leute Selbergemachtes zu schätzen wissen“, fügt er etwas nachdenklich hinzu. Mistelzweige und einen spritzigen „Cremant d’Alsace“, den Vereinskollegen aus der Partnerstadt St. Dié mitgebracht haben, gibt es unter anderem am Stand des Rotary Clubs. „Es macht immer Spaß, mit Weihnachtsmarktbesuchern ins Gespräch zu kommen“, sagt Rotary-Präsidentin Nuria Schaub. „Unser Standerlös kommt in diesem Jahr der Häfler Tafel zugute.“

Jedes Jahr gemeinsam einen anderen Weihnachtsmarkt zu besuchen, ist das Anliegen der Aquafit-Gruppe aus Langenargen. „Letztes Jahr Bozen und diesmal Friedrichshafen“, sagen die Damen gut gelaunt und stoßen darauf mit einem Glas Glühwein oder Punsch an. Ein „Mädels-Abend“ auf der Bodensee-Weihnacht gehört für Christine, Gabi und ihre Freundinnen längst zur Selbstverständlichkeit. „Es duftet, alles ist schön beleuchtet und man kommt prima in Weihnachtsstimmung“, sagen sie. „Und der liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum bei der Bühne ist in diesem Jahr wirklich wunderschön.“ Dieser Meinung ist auch Familie Bastian aus Gaggenau, die ein Wochenende in Friedrichshafen verbringt und sich Zeit für den Besuch des Weihnachtsmarkts genommen hat. „Der Platz dafür ist wirklich gut gewählt“, loben sie. „Außerdem haben wir prima hierher gefunden. Die große Weihnachtspyramide hat uns schon vom Parkplatz am See den Weg gewiesen.“