Premierensieg: A-Junioren der HSG Friedrichshafen-Fischbach schlagen Fridingen/Mühlheim

Die A-Junioren der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben den ersten Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen die HSG Fridingen/Mühlheim gewannen die Häfler Handballer mit 25:22 (11:7). In der fünf Teams starken Verbandsklasse belegt Friedrichshafen-Fischbach allerdings weiter den letzten Tabellenplatz.

Vor 50 Zuschauern in der Friedrichshafener Bodensee-Sporthalle legten die Gastgeber früh den Grundstein für den ersten Erfolg in der laufenden Spielzeit. In der ersten Viertelstunde hatte sich das Schlusslicht der Liga einen Vier-Tore-Vorsprung herausgearbeitet. Ein entspannter Heimsieg wurde es aber nicht. In den letzten zehn Minuten kamen die Gäste bis auf einen Treffer heran: In der 58. Minute markierte Nico Unger das 21:22. Doch die beiden erfolgreichsten Torschützen der Gastgeber, Elias Rebstein (23:21) und Thorben Johr (24:21), brachten die HSG endgültig auf die Siegerstraße.

SV Magstadt kommt nach Friedrichshafen

Das nächste Spiel bestreitet Friedrichshafen-Fischbach am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr. Gegner in der Bodensee-Sporthalle ist dann der SV Magstadt.