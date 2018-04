Premiere von Mein Kampf: Polizei „bereit zeitnah einzugreifen“

Ausgerechnet am Geburtstag Adolf Hitlers wird Freitagabend um 20 Uhr in Konstanz das umstrittene Stück „Mein Kampf“ aufgeführt. Die Komödie erzeugt weltweit Interesse - und Sicherheitskräfte beobachten die Lage.

Mit Hakenkreuz in den Theatersaal? In Konstanz beginnt am Abend die Premiere von George Taboris „Mein Kampf“. Ein umstrittener Deal dazu hatte im Vorfeld der Aufführung für heftige Kritik gesorgt: Das Theater will Besuchern, die während der Vorstellung im Saal ein Hakenkreuz-Symbol zu tragen, freien Eintritt gewähren.

Wer eine Karte kaufe, könne dagegen einen Davidstern als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft tragen. Der Davidstern steht als Symbol des Judentums.

Russia Today vor Ort

Wegen der Armbinden als Teil der Inszenierung der schwarzen Komödie liegt Konstanz seit Tagen im Fokus nationaler wie internationaler Medien. Rund 30 Journalisten werden deshalb nach Medieninformationen die Premiere verfolgen, darunter auch internationale Presse wie „Russia Today“.

Vom Medienrummel abgesehen, bereitet sich auch die Polizei in Konstanz auf den Abend vor. Weil das Stück verschiedentlich wegen der Verwendung der Nazisymbole heftig kritisiert wurde, wird mit Störaktionen gerechnet - und auch die Störung der Aufführung durch rechte Aktivisten wird für denkbar gehalten.

Keine Demos angemeldet

„Wir wissen nicht genau, was passieren wird“, sagte ein Sprecher der Polizei in Konstanz am Freitag zu Schwäbische.de. Die Polizei bereite sich deshalb auf jegliche Störung des Stücks innerhalb und außerhalb des Theaters vor. Beamte seien „bereit zeitnah einzugreifen“, so der Sprecher.

Bislang ist die Lage in Konstanz allerdings ruhig. Am Freitag habe es keinerlei Aktionen im Zusammenhang mit dem Stück in Konstanz gegeben, sagte der Sprecher weiter. Auch gebe es keine angemeldeten Demonstrationen. Laut dem Sprecher sei es durchaus auch möglich, dass das Stück komplett störungsfrei über die Bühne gehe.