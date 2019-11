Premiere für das neue Theaterstück der Bodensee Players: Am Montag, 25. November, wird „Out of Order“ von Ray Cooney erstmals aufgeführt, eine typisch britische Komödie, die an vier Abenden von Montag bis Donnerstag gespielt wird. Die Herbstaufführung der Theatergruppe wird im Casino Theater im Fallenbrunnen gezeigt, wie immer in englischer Sprache.

In der Pressevorschau der Bodensee Players wird die Handlung beschrieben: Richard Willey ist Minister in der britischen Regierung und plant ein Schäferstündchen mit Jane Worthington, der Sekretärin des Oppositionsführers. Natürlich läuft alles schief, beginnend mit der Entdeckung einer Leiche, die im Schiebefenster ihrer Hotelsuite eingeklemmt ist. Verzweifelt ruft Richard seinen Assistenten George Pigden zu Hilfe, der alles nur noch schlimmer macht. Als Ronnie, Janes verstörter junger Ehemann, auf der Suche nach seiner Frau hereinplatzt, ist das Chaos perfekt. Doch der aalglatte Politiker Richard hat für jedes Problem eine Lösung parat. Oder ist es diesmal eine Lüge zu viel und die Affäre bringt ihn zu Fall? „Gewisse Parallelen zur aktuellen britischen Politik sind nicht ganz zufällig", verrät Regisseurin Stephanie Kretschmer. „Auch in Großbritannien weiß man nicht mehr, wem man Glauben schenken soll.“

Auf der Bühne ist von den Schauspielern absolutes Timing vonnöten. „Mit zehn Mitwirkenden kommen wir deutlich an die Grenze der Bühne. Da nutzen wir wirklich jeden Zentimeter aus“, berichtet Kretschmer und gibt den Zuschauern ein Versprechen: „Wer kommt, wird Tränen lachen. Ganz bestimmt.“