Preisgekrönter „Quichotte“ im Kulturhaus Caserne

Im Januar erst mit dem Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises 2021 ausgezeichnet, ist er bereits im Februar in Friedrichshafen zu erleben: Der Kabarettist, Lyriker, Stand-up Künstler und Musiker „Quichotte“ tritt am Samstag, 5. Februar, um 20.30 Uhr im Kulturhaus Caserne (Casino) mit seinem neuen Programm „Nicht weniger als ein Spektakel“ auf. Die Schwäbische Zeitung verlost dreimal zwei Karten für den Abend.

Die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung, gestiftet von der Stadt Nürnberg, erhielt „Quichotte“ für sein vielfältiges Live-Bühnenprogramm. Zur Begründung verwies das Nürnberger Burgtheater auf die „Mischung aus Stand-Up, Songs, Geschichten und Poetry mit der Quichotte die Zuschauererwartungen gehörig durcheinanderwirbelt“. Die Jury bezeichnete den Künstler als einen der „überraschendsten Vertreter der jüngeren Kabarettszene, der ganz nebenbei auch zeigt, warum dieses Genre live und mit Publikum immer noch am besten ist.“ Dabei kommt dieses Talent nicht von ungefähr. Als Solokünstler vereint er seine zahlreichen Talente und erschafft so ein Programm, das sein Publikum ins Staunen versetzt. Neben Stand-Up nach amerikanischem Vorbild finden sich diverse musikalische Einlagen, Satire und Poesie wieder.

Die Caserne zieht Preisträger offensichtlich magisch an. Auch Kabarettist Götz Frittrang, erst vor kurzem im Kulturhaus zu Gast, wurde im Januar erneut ausgezeichnet. Er erhielt den Sonderpreis des Deutschen Kabarettpreises.

Karten für „Quichotte“ kosten 14 und 10 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 16 und 12 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.kulturhaus-caserne.de.tickettoaster. In Baden-Württemberg gilt für Kultur-Veranstaltungen die 2G+-Regelung. Die entsprechenden Vorgaben und Informationen finden sich ebenfalls auf der Hoempage der Caserne unter https://www.kulturhaus-caserne.de/Corona_Hinweis-1-28.htm.

Info:

Für den Abend mit „Quichotte“verlost die „Schwäbische Zeitung“ drei mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 2. Februar, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Kabarett“ (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz; gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis