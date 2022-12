Preise für die besten Absolventen Technik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Abschluss ihres Studiums sind am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg die besten Absolventen ausgezeichnet worden. Der ifm-Preis ging dabei an den besten Absolventen Elektrotechnik und der Coperion-Preis an den besten Absolventen Maschinenbau.

David von Ohlen hat am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg Elektrotechnik – Fahrzeugelektronik studiert und hat sich den mit 2500 Euro dotierten ifm-Preis verdient. Er hat sein duales Studium mit der Dr.-Ing. h. c. F. Porsche AG als Partnerunternehmen mit einer glatten 1,0 abgeschlossen. Für die Elektrotechnik hatte er sich nach einer Probefahrt in einem Elektroauto entschieden – eine Form des Antriebs, die ihn von Beginn an fasziniert hat. Überreicht wurde der Preis von Dr. Volker Frey, Head of Development und Geschäftsführer innerhalb der ifm Unternehmensgruppe.

Noah Vonier ist der Jahrgangsbeste Maschinenbauer vom Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Er hat sich damit den Coperion Preis in Höhe von 2500 Euro verdient, den das Weingartener Unternehmen für diese Leistung vergibt. Das Partnerunternehmen im Studium von Noah Vonier war die ZF Friedrichshafen AG. Im Studium und in den Projektarbeiten hat er sich vor allem für den Bereich Forschung und Entwicklung im Bereich mechatronischer Systeme interessiert. Der Mix aus Mechanik, Informatik und Elektronik war genau sein Ding. Nach seinem Bachelor sattelt der Bad Wurzacher gerade einen Master Mechatronische Systementwicklung an der Hochschule Pforzheim drauf. Dr. Bernhard Stark, Leiter Technik, Forschung und Entwicklung bei Coperion in Weingarten, hat den Preis übergeben.

Der VDI Bodensee-Bezirksverein verleiht in jedem Jahr den VDI-Förderpreis an einen verdienten Absolventen vom Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Die Auszeichnung ging dieses Mal an Lennart Johann, er hat Elektrotechnik-Fahrzeugelektronik studiert, sein Partnerunternehmen im dualen Studium war die Mercedes-Benz AG in Sindelfingen. Die Auszeichnung, dotiert mit 500 Euro und einer Mitgliedschaft beim VDI, hat nun Wolfgang Horn, Vorsitzender des VDI Bodensee-Bezirksvereins, überreicht.