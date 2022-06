Preis beim Schülerwettbewerb des Landtags gewonnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Amelie Nell, Schülerin der Jahrgangsstufe 2 an der Hugo-Eckener-Schule, gehört mit ihrem Thema „Mehr als Bewegung? Ist Sport systemrelevant?“ zu den diesjährigen Preisträgern beim 64. Schülerwettbewerbs des Landtags von Baden-Württemberg.

Ausschlaggebend für das Thema waren die Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Die sportbegeisterte Schülerin wurde dadurch motiviert, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie man es schaffe, sich trotz Corona und vieler „Sonderreglungen“ immer wieder aufs Neue zu motivieren und neben den schulischen Anforderungen noch einen Wettbewerbsbeitrag zu leisten.

„Gerade in dieser Zeit braucht es Jugendliche, die sich mit aktuellen Fragestellungen auseinandersetzen“; so Sabine Lienhard, die seit Jahrzehnten an der Hugo-Eckener-Schule den Wettbewerb koordiniert.