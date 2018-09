Predigtreihe „Durst nach Wasser“ in der Bonhoefferkirche

Eine Predigtreihe mit dem Thema „Durst nach Wasser“ bieten die evangelischen Kirchengemeinden in der Bodenseeregion in den kommenden Wochen an. In den Gottesdiensten stehen jeweils biblische „Wassergeschichten“ im Mittelpunkt. In der Bonhoeffer Kirche, Stauffenbergstrasse 8 beginnt die Predigtreihe am kommenden Sonntag, 9. September, um zehn Uhr mit Pfarrer Peter Steinle aus Meckenbeuren.

Eine Woche später, am 16. September, spricht Pfarrerin Neveling, Eriskirch zum Thema „Heilendes Wasser? - 2. Könige 5, 1-15“. Am 23. September ist Pfarrer Kuhnle aus Friedrichshafen zu Gast mit einer Taufe und der Predigt „Quellwasser für Jerusalem – Vision des Propheten Sacharja, 14,8-11“.

Am 14. Oktober spricht Codekan Dr. Class, Friedrichshafen zum Bibeltext „Die Frau am Brunnen - Johannes 4,4-30“. 4. November Pfarrer Kühn, aus Ailingen zum Thema „Das Wasser Gottes vom Tempel - Hesekiel 47,1-12“.

Den Abschluss der Predigtreihe am 11. November macht der Pfarrer der Bonhoefferkirche Hannes Bauer Friedrichshafen zum Thema „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. - Psalm 42. Nach allen Gottesdiensten lädt die Gemeinde zum Kirchenkaffee ein.