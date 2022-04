Praxisworkshop Scherenschnitte im Zeppelin Museum

In der Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ sind im Zeppelin-Museum derzeit viele unterschiedliche und überraschende Kunstwerke zu sehen. Unter anderem die Scherenschnitte der Dichterin Annette von Droste Hülshoff. Begleitend dazu gibt es nun am Mittwoch, 20. April, in der offenen Werkstatt einen Praxisworkshop, bei man sich selbst an diesem Kunsthandwerk versuchen kann. Diese Veranstaltung findet im ZeppLab, im Foyer des Museums während der Öffnungszeiten statt und es ist keine Anmeldung erforderlich.