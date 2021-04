Praxisseminare zur Durchführung von Corona-Schnelltests

Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis organisiert ab sofort Praxisseminare für Menschen, die Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus’ an sich selbst oder Dritten abnehmen und auswerten möchten. Medizinische oder pflegerische Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich, heißt es in der Ankündigung. Das Angebot richtet sich unter anderem an Mitarbeitende in kommunalen Einrichtungen, wie Schulen, Kitas oder Rathäuser, im Bereich Gastronomie und Veranstaltungsmanagement, an betriebliche Ersthelfer zur Testung in Unternehmen sowie an alle Bürgerinnen und Bürger.

In der Schulung wird Wissen über die Sars-Cov2-Viruserkrankung und deren Übertragbarkeit vermittelt. Inhalte sind auch rechtliche und hygienische Grundlagen, das korrekte An- und Ablegen der Schutzkleidung und Informationen zu den verschiedenen Abstrichmethoden sowie zum Umgang mit positiven Ergebnissen. Außerdem üben die Teilnehmer das Durchführen, Anwenden und Interpretieren eines Corona-Schnelltests.

Die 90-minütigen Schulungen finden im Rotkreuz-Zentrum in Friedrichshafen statt, die Teilnahme kostet 48 Euro pro Person.