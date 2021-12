Praxisseminar im Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“ im Königin Paulinenstift in Friedrichshafen

Angesichts der aktuellen Corona-Lage ist am Dienstag ein kleines Team zur Umgestaltung der Flächen am Königin Paulinenstift in Friedrichshafen zusammengekommen: Naturgartenplanerin Simone Kern und Martin Suchaneck, Umweltreferent der Evangelischen Heimstiftung (EHS), trafen auf ein motiviertes Team rund um Einrichtungsleiter Christian Muth. Gemeinsam griffen sie zu Schaufel und Pflanztöpfen, um etwa 250 heimische Stauden rund um die Einrichtung einzusetzen.

Darunter finden sich Kräuter wie Salbei, Thymian, Bohnenkraut und Oregano, die auch den Menschen schmecken. Glockenblume, Königskerze und Acker-Witwenblume sind wertvolle Nahrungspflanzen für Insekten. Ökologisch wenig wertvolle Rasenflächen wurden umgebrochen und mit einer heimischen Wildblumenmischung eingesät. Die Wiese wird künftig nur noch zwei Mal im Jahr gemäht und entwickelt sich mit der Zeit zu einem blühenden Biotop für Schmetterlinge, Wildbienen und Kleintiere.

Eine neue Funktion gibt es für den ausgetrockneten Wasserlauf auf dem Gelände. „Wir freuen uns, dass wir daraus ein Sandbeet mit losen Steinhaufen und Totholz gestalten konnten“, berichtet Martin Suchaneck. „Je vielfältiger die Strukturen im neuen Naturgarten sind, desto mehr Arten werden wir anlocken können.“ Vielleicht, hofft der EHS-Umweltreferent, könne man im Sommer auf den Steinen sogar Eidechsen beobachten.

Christian Muth und sein Team haben bereits weitere Ideen. So sollen bald Fledermauskästen und Nisthilfen für Vögel am Gebäude angebracht und der Naturgarten soll weiterentwickelt werden – gerne im Austausch mit Vereinen vor Ort.

Das Königin Paulinenstift in Friedrichshafen ist eine von insgesamt 15 EHS-Einrichtungen, die innerhalb von zwei Jahren ihre Grünflächen naturnah umgestalten. Das Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“ setzt der NABU Baden-Württemberg in Kooperation mit der Evangelischen Heimstiftung um. Das Vorhaben wird mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen Erträgen der Glücksspirale gefördert.