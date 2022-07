Prasselnder Regen und Blitze: Impressionen vom Gewitter am Bodensee

Ein kräftiges Gewitter ist am Donnerstagabend über die Bodenseeregion gezogen. Videos und Bilder aus Langenargen und Tettnang haben die Stimmung eingefangen. Da prasselt der Regen auf die Sonnenmarkise und der Wind lässt die Fahnen an der Langenargener Uferpromenade im Wind knattern. Einsätze wegen des Gewitters gab es laut Polizei im Bodenseekreis keine. „Dort ist alles ruhig geblieben“, hieß es auf Nachfrage.

Auch im Landkreis Lindau gab es laut Polizei keine Blitzeinschläge und keine Überschwemmungen, auch dort blieb es demnach ruhig.

Dramatische Gewitterstimmung über Tettnang. (Foto: Carl-Friedrich Layer)

Leserin Inge Roth ist in Brochenzell diese tolle Aufnahme vom gestrigen Gewitter gelungen. (Foto: Inge Roth)

Blitzeinschlag in Vorarlberg

Nicht ganz so glimpflich ist die österreichische Seite davongekommen. Dort schlug laut Polizeibericht während des starken Gewitters gegen 21.20 Uhr ein Blitz in ein leerstehendes Bauernhaus in Lustenau ein. Dadurch wurde das Hausdach beschädigt und ein Teil der Dachziegel fiel auf den angrenzenden Gehsteig. Die Feuerwehr Lustenau entfernte die restlichen, losgelösten Dachziegel vom Dach, dichtete dieses mit neuen Ziegeln ab und verhinerte infolgedessen einen Wasserschaden durch den starken Regen, heißt es im Bericht weiter. Im Einsatz waren: Drei Fahrzeuge der Feuerwehr Lustenau mit 15 Einsatzkräften sowie zwei Streifen der Bundespolizei mit fünf Beamten.

Gewitter über Tettnang.