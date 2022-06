Praktikumswoche öffnet Türen in Betriebe

Wie geht’s nach der Schule weiter? Was will ich werden? Diese Fragen stellen sich die meisten Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig suchen Betriebe händeringend interessierte Bewerberinnen und Bewerber für offene Lehrstellen. Ein neues Angebot hilft nun, junge Menschen und Betriebe zusammenzubringen. Praktikumswoche.de ist der Name einer Plattform, die beide Seiten unkompliziert miteinander verknüpft.

Über Praktikumswoche.de können Jugendliche an fünf Tagen in fünf Unternehmen reinschnuppern und fünf verschiedene Berufe kennenlernen. „In den vergangenen zwei Jahren waren pandemiebedingt kaum Praktika für Schülerinnen und Schüler möglich“, erklärt Katja Thönig, von der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Praktikumswoche.de ist ein gemeinsames Projekt der Agenturen für Arbeit in Baden-Württemberg, der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, Südwestmetall und des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.