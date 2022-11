Praktikum in Namibia

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lerne eine andere Kultur kennen und sammele einmalige Auslandserfahrungen in einem atemberaubenden Land mit familiärer Unterkunft und Kindern, die Deine Hilfe brauchen. Junge Menschen die sich davon angesprochen fühlen sind herzlich aufgefordert, sich für ein soziales Praktikum zu bewerben.

Die gemeinnützige Kinderhilfsorganisation „Usakos Needy Children Support Organization“ (UNCSO) ist eine lokale Initiative in Usakos/Namibia, zwischen Windhoek und Swakopmund. Sie unterstützt die ärmsten Kinder aus der informellen Siedlung und begleitet sie auf ihrem schulischen Weg. Mit viel Engagement bringen sich Auslandspraktikanten/innen regelmäßig bei UNCSO ein und unterstützen mit ihrer Freiwilligenarbeit die Zielsetzung der Organisation, den beteiligten Kindern Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Die Projektleiterin Marianne Izzaks ist bereits seit 2004 ehrenamtlich für das Bildungsprojekt von UNCSO tätig und koordiniert die Initiative vor Ort. Mit den folgenden Worten macht sie deutlich, worum es bei der Organisation geht: „Im Fokus unserer Arbeit stehen stets die Kinder, denn sie sind die Zukunft unserer Nation.“ Seit 2009, als sich die ersten Freiwilligen bei UNCSO bewarben und auch Namibia bereisten, koordiniert und vermittelt Ingrid Pfannkuchen die Praktikanten. Sie selbst wohnt seit 42 Jahren in Friedrichshafen und weiß zu berichten, dass es der stete Kontakt zwischen den Kulturen und den jungen Menschen ist, der die Arbeit so interessant macht. Und auch für die Freiwilligen ist der Aufenthalt in Namibia viel mehr als reine Arbeit. Christina Lamke aus Ravensburg erinnert sich: „Ich dachte, ich würde nach Afrika kommen, um den Kindern etwas zu geben, doch eigentlich haben mir die Kinder etwas geschenkt. Sie haben mir gezeigt, wie man mit wenig glücklich sein und an jedem Tag aufs Neue lächeln kann.“

Unterstützt wird das Projekt seit 2009 von jährlich 24 Freiwilligen sowie der Deutsch Namibischen Gesellschaft. Infos zur Teilnahme: www.praktikum-namibia.de und www.dngev.de