Präventionsexperten beraten auf den Märkten der Region

Um interessierte Bürgerinnen und Bürger zu wichtigen Themen aus den Bereichen der Verkehrs- und der Kriminalprävention zu informieren, sind Beamte des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Ravensburg in den kommenden Wochen wieder mit dem Mobilen Informationsstand, kurz MobIS, auf Tour im Bodenseekreis unterwegs.

Am Freitag, 5. August, sind die Präventionsexperten von 8 bis 12 Uhr in Friedrichshafen auf dem Markt, am Montag, 8. August, von 8 bis 12 Uhr in Markdorf auf der Hauptstraße, am Dienstag, 9. August, von 9 bis 14 Uhr in Überlingen Hofstatt, am Donnerstag, 8. September, von 8 bis 12 Uhr in Kressbronn auf dem Markt, und am Freitag, 9. September, von 8 bis 12 Uhr wieder in Friedrichshafen auf dem Markt vor Ort.

Zudem sind die Beamten auch mit einem Marktstand-Pavillon am Mittwoch, 3. August, von 8 bis 12 Uhr in Immenstaad auf dem Markt, am Mittwoch, 24. August, von 8 bis 12 Uhr in Heiligenberg auf dem Markt, am Donnerstag, 25. August, von 8 bis 12 Uhr in Langenargen auf dem Markt, am Donnerstag, 1. September, von 8 bis 12 Uhr in Uhldingen auf dem Markt, und am Mittwoch, 7. September, von 9 bis 14 Uhr in Überlingen auf dem Markt vertreten.