Wegen Corona hat die Ämterübergabe beim Lions Club Friedrichshafen in diesem Lions-Jahr nicht im Club-Präsenz-Modus stattfinden können. Dies berichtet der Club in einer Pressemitteilung. Die Vorstandsmitglieder begingen den letzten Akt im Jahres-Programm 2019/2020 dennoch in Form eines speziellen Präsenz-Treffens im Fränkel-Kochstudio.

Hermann Dollak löst den amtierenden Club-Präsidenten Friedrich Büg ab und übernimmt für das neue Lions-Jahr 2020/2021 das Amt des Club-Präsidenten.

Friedrich Büg konnte coronabedingt bis einschließlich Februar auf acht erfolgreiche Monate im Lions-Jahr 2019/2020 zurückblicken. In seiner Amtszeit machten die der Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltungen, wie das Entenrennen 2019, die Feierlichkeiten „15 Jahre Typisierungen zur Blutstammzellspende des Lions-Clubs Friedrichshafen“, die Typisierungs-Aktionen im Klinikum Friedrichshafen und in der Droste-Hülshoff-Schule Friedrichshafen sowie die beiden Kunstausstellungen „Auf Spurensuche“ mit Nurhan Sidal im GZH und im MCB, der Vortrag von China-Experte Kai Strittmatter im Ravensbuch Friedrichshafen sowie die Benefiz-Klavier-Matinee mit Viviana-Zarah Baudis im GZH von sich reden. Zum großen Bedauern konnten wegen der Corona-Pandemie im April die Feier „60 Jahre Lions-Club Friedrichshafen" sowie im Mai die 57. Club-Jumelage mit den Lions-Freunden aus Montluçon (Frankreich) nicht stattfinden.

Laut Hermann Dollak wurden durch die vielen Aktionen in hohem Maße finanzielle Mittel für die vom Lions-Club geförderten Projekte eingeworben. Dem neuen Präsidenten sind die Förderung und Unterstützung sozialer und humanitärer Projekte unter dem Motto „Miteinander" wichtig, insbesondere in der Region Friedrichshafen und Umgebung.

Das Engagement der Lions-Mitglieder beruht weltweit auf dem Motto „We Serve“. Sie stellen sich damit eigenen Angaben nach in die Verantwortung, Werte der Humanität überregional zu pflegen und zu verteidigen.