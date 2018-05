Prügelopfer will keine Hilfe von Sanitätern

Zwei Bewohner eines Wohnheims in der Keplerstraße in Friedrichshafen sind am Mittwoch aneinandergeraten. Doch der Verletzte wollte am Ende keine Hilfe.

Im Wohnheim schlug ein 33-jähriger Bewohner laut Polizei seinem 42-jährigen Mitbewohner mit der Faust so stark ins Gesicht, dass dieser eine blutende Wunde im Gesicht davontrug.

Behandlung verweigert

Durch den Schlag wurde auch die Zahnprothese des älteren Bewohners zerstört.

Den Rettungssanitätern verweigerte der Verletzte aber anschließend aus bislang unbekannten Gründen die Behandlung.