Positives Denken nicht verlieren

Die Aussichten sind trüb. Wie kommen wir gut durch den Corona-Winter? In unserem Adventskalender geben Menschen vom Bodensee Tipps, um helle Momente zu schaffen. Das neunte Türchen öffnet Peter Scheifler, Fußball-Lehrer aus Friedrichshafen:

Ich finde es ganz wichtig, dass man das positive Denken und die positive Einstellung zum Leben nicht verliert, sich vor allem auch weiterhin Ziele setzt und nach vorne schaut. Es kommen sicherlich auch mal wieder andere Zeiten. Man kann für mich in dieser Zeit auch etwas Positives sehen. Die Menschen sind weniger gestresst, agieren weniger hektisch, haben mehr Zeit für banalere Dinge, weil man ja „ruhiger gestellt wird“ beziehungsweise in dieser Zeit manche Aktivitäten gar nicht mehr möglich sind.

Trotzdem ist es für mich ganz wichtig, täglich an der frischen Luft zu sein, spazieren oder wandern zu gehen, gute Gespräche zu führen, Familie erleben, einen guten Film anzuschauen, sich etwas gutes zu kochen oder Spiele spielen. Sofern ich noch Lust verspüre, will ich noch mein Büro ausmisten und im Haus noch einige Sanierungsarbeiten durchführen. In diesem Sinne, allen frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes und zufriedenes neues Jahr.