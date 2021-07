Positiver Einstand für Adam Bronka und Elias Lagger beim TC Friedrichshafen

Die Tennisspieler des TC Friedrichshafen haben ihren ersten Sieg in der Verbandsligasaison eingefahren. Nach der 4:5-Auftaktpleite beim TC Heuberg gab es am vergangenen Sonntag einen deutlichen 7:2-Erfolg gegen den STC Schwäbisch Hall. Dazu beigetragen haben zwei Neue: Der Australier Adam Bronka und der 17-jährige Elias Lagger.

Sowohl Bronka als auch Lagger erwiesen sich sofort als wertvolle Verstärkungen für die Häfler Männer, wie der Tennisclub aus Friedrichshafen berichtete. „Adam Bronka musste in seinem Einzel gegen den Slowaken Samuel Hodor zwar in den Match-Tiebreak, gewann diesen aber sicher mit 10:6“, so der TCF. „Elias Lagger, an Nummer fünf gelistet, hatte bei seinem 6:0, 6:0-Sieg kein Mitleid mit seinem Gegner.“ Weil auch Jakob Feyen an Position zwei und Nico Elser an Position sechs ihre Aufgaben souverän lösten und die Doppel Bronka/Elser sowie Feyen/Lagger ihre Spiele gewannen, zog Schwäbisch Hall deutlich den Kürzeren.

Weniger erfolgreich gestaltete sich der Saisonstart der Verbandsligaspielerinnen des TC Friedrichshafen. Auf der heimischen Anlage setzte es gegen die TA SV Böblingen eine 2:7-Niederlage. Einzig die neue Nummer eins des TCF, Sylvie Zünd aus Liechtenstein, holte einen Einzelpunkt und triumphierte auch mit Nicola Kortus im Doppel. Einen weiteren Punkt verfehlte das Doppel Joana Koenen und Samia Nanz nur knapp – gegen Pauline Glöckner und Teresa Bopst mussten sie sich erst im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Die weiteren TCF-Mannschaften, die auf Verbandsebene spielen, hatten dagegen mehr Grund zur Freude. Für die Herren 55 lief es sogar besonders gut: Mit ihrem 8:1-Sieg beim TC Hattenhofen sprang das Team an die Tabellenspitze der Verbandsliga. Das gleiche Ergebnis gelang den Herren 60 bei ihrem Auswärtsspiel beim TC Nehren. Die U18-Junioren des TCF 8 gewannen beim TEC Waldau Stuttgart III mit 6:0.