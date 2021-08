Positive Rennauftritte des RSV Seerose Friedrichshafen

Mehrere Radsportler haben den RSV Seerose Friedrichshafen bei verschiedenen Wettkämpfen gut vertreten. Die beste Platzierung brachte der Mountainbiker Markus Kaufmann an den See. Er belegte beim Ischgl Ironbike den vierten Platz. Sehr ordentlich präsentierten sich zudem die Amateurfahrer Yunus Yazici, Sebastian Knoll und Johannes Dobler.

Markus Kaufmann bewährte sich in einem hochkarätigen Fahrerfeld. Im Dress seinen Teams Texpa-Simplon schloss der Spitzensportler den Ischgl Ironbike auf einem vierten Gesamtplatz ab. Damit belohnte er sich für konstant gute Leistungen beim viertägigen Etappenrennen. Nach dem Prolog erreichte er im Bergzeitfahren den zweiten Rang, beim Citysprint kam er als Fünfter ins Ziel. Den Klettermarathon am vierten Tag, 76 Kilometer und 3500 Höhenmeter, beendete er auf dem fünften Platz – insgesamt bedeutete das eben Rang vier.

Harmonische Zusammenarbeit

Weit vorne fuhren auch die beiden RSV-Seerose Amateurfahrer Sebastian Knoll und Johannes Dobler mit. Sie landeten beim Vorarlberger „Highlander-Radmarathon“ auf den Plätzen fünf und sechs. „Nach den harten, schnellen Anstiegen am Bödele, Hochtannbergpass und Flexenpass arbeiteten die beiden Seerosefahrer in den finalen Kilometern harmonisch zusammen und sicherten sich so ihre Top-Ten-Plätze“, berichtete RSV-Breitensportwart Kurt Lippert. Bei der Rundfahrt gab es nasskalte Bedingungen, die auch zu einem Unglück führten. So ist bei diesem Sportevent ein 65-jähriger Rennradfahrer aus Deutschland ums Leben gekommen.

Yunus Yazici, der vom Fußball in den Radsport gewechselt ist, schaffte es bei den offenen baden-württembergischen Bergmeisterschaften in Fellbach auf den 31. Platz.