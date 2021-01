Aus Air plus wird Porta Air und statt kommerziell genutzer Flugzeuge wartet das Unternehmen künftig verstärkt Privatflugzeuge. Zum 1. Februar eröffnet das Wartungsunternehmen Porta Air Service seinen neuen Standort am Flughafen Friedrichshafen im bisherigen Gebäude der Firma Air plus Maintenance. Eigentümer beider Firmen ist seit 2016 Laurent Gauthier, der die Geschäfte von Air plus unter dem neuen Namen weiterführt und alle Mitarbeiter übernommen hat. Porta Air Service startet mit 25 Mitarbeitern und will diese Zahl zeitnah verdoppeln.

Das Flugzeug-Instandhaltungsunternehmen Porta Air Service biete seinen Kunden eigenen Argaben zufolge ein umfassendes Dienstleistungsangebot in der Flugzeugwartung und -überholung an. Außerdem sei Porta Air Service autorisierter Händler verschiedener namhafter Zulieferer, unter anderem des Avionik-Herstellers Garmin International. Das Unternehmen will mit der Eröffnung des Standorts in Friedrichshafen näher an seine Kunden im süddeutschen Raum heranrücken, um sie noch besser bedienen zu können, heißt es weiter.

Porta Air Service startet in Friedrichshafen zunächst mit 25 Mitarbeitern und plant, den Personalbestand am neuen Standort zeitnah zu verdoppeln. Bereits zum 1. Februar werden vier neue Mitarbeiter eingestellt. Miriam Hartling wird die Leitung des Standortes Friedrichshafen von Porta Air Service übernehmen und Julia Wanninger wird Leiterin der Instandhaltung.

Porta Air Service biete technische Betreuung für Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt und der Business Aviation an und wolle sich künftig verstärkt auch an Privatkunden wenden. Das Unternehmen ist nicht nur für die Instandhaltung und Modifikation von europäischen Flugzeugen zugelassen, sondern verfügt auch über die Zertifizierung der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration).

Flugzeuge müssen regelmäßig gewartet werden und nach bestimmten Intervallen auch zu Überholungen in die Werft. Sie sind sehr langlebige und hochwertige Produkte, die auch aktualisiert und modernisiert werden. Porta Air Service installiert solche Modifikationen, entwickelt aber auch aus der Praxis heraus eigene Lösungen in Zusammenarbeit mit den Kunden, heißt es weiter.

Laurent Gauthier, Eigentümer und Geschäftsführer von Porta Air Service, sei selbst Pilot und kenne den Standort Friedrichshafen nicht nur von der jährlich dort stattfindenden Messe AERO. Er lege großen Wert auf Kundennähe und hohe fachliche Kompetenzen seiner Mitarbeiter: „Wir bilden regelmäßig Fluggerätmechaniker und -elektroniker aus, denn Erfahrung ist unser höchstes Gut. Sie darf niemals verloren gehen. Um alle Techniken und Fertigkeiten unserer hocherfahrenen Mitarbeiter zu erhalten und weiter zu entwickeln, haben wir ein übergreifendes Ausbildungszentrum aufgebaut.“