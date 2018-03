Polozker Kinderärztin ist zu Gast im Häfler Klinikum

Vier Wochen lang lernt Wlada Parachonko aus dem weißrussischen Polozk, der Partnerstadt von Friedrichshafen, das deutsche Gesundheitssystem am Häfler Klinikum kennen. Ermöglicht hat ihr das Praktikum vor allem Uwe Lenz, Vorsitzender des Arbeitskreises Polozk und erster Ansprechpartner im Bereich der medizinischen Hilfe in der Partnerstadt. Er hat der 25-jährigen Kinderärztin auch die Unterkunft beim Arbeitskreismitglied und Stadträtin Annedore Schmid vermittelt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Ich möchte von Herzen Danke sagen, für die Möglichkeit des Praktikums und vor allem auch für die Hilfe aus Friedrichshafen bei uns zu Hause“, sagt Wlada Parachonko. Sie hat bereits in der ersten Woche ihres Praktikums viele Eindrücke gewinnen können: „Alle zehn Minuten entdecke ich wieder etwas Neues“, sagt sie und lacht. Vor allem in Kleinigkeiten spüre sie die Unterschiede zwischen dem Klinikum Friedrichshafen und dem Polozker Krankenhaus, in dem sie seit etwa zweieinhalb Jahren arbeitet. Zum Beispiel erleichterten verschiedene Pflaster die Behandlungen, die es in Weißrussland nicht gäbe. Und die Ärzte in Deutschland hätten mehr Zeit für Ihre Patienten; die Arbeitsweise unterscheide sich deutlich.

Ein Jahr lang hat Wlada Parachonko Deutsch gelernt und freut sich darauf, bis Anfang April noch viel Neues kennenzulernen. Die Fachbücher des Klinikums haben es ihr angetan und es seien gute Bedingungen zum Lernen. Die Stadt Friedrichshafen unterstützt sie mit einer Praktikumsvergütung von 300 Euro.