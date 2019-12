Polozker Ärzte absolvieren Schnupperpraktikum

Elena Stepanez und Svetlana Ablomova aus der Poliklinik der Häfler Partnerstadt haben eine Woche am Bodensee verbracht, um ein Schnupperpraktikum zu absolvieren. Auf Einladung des Freundeskreises Polozk konnten sie verschiedene Einrichtungen besuchen, um schwerpunktmäßig Menschen mit autistischen Störungen und hörgeschädigte Personen besser begleiten zu können und neue Anregungen in Polozk umzusetzen. Das berichtet der Freundeskreis in einer Pressemitteilung.

Nach der herzlichen Begrüßung am Friedrichshafener Flughafen durch die beiden Vorsitzenden Elvira Müller und Hubert Weiß sowie Uwe Lenz war nicht viel Zeit, um sich von der langen Reise zu erholen.

Am nächsten Tag schon stand durch Vermittlung von Annedore Schmidt ein Praxisbesuch beim HNO-Arzt Dr. Schröder auf dem Programm. Die beiden Ärztinnen konnten hautnah den Praxisalltag mit den Patienten miterleben. Svetlana Ablomova staunte über die moderne Einrichtung und die vielseitigen modernen Diagnostikgeräte einer Privatpraxis.

In der St. Lukas-Klinik der Stiftung Liebenau erläuterte Dr. Kraft ihre Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Physiotherapie. Hier zeigte sich ein breites Feld und die vielseitigen Möglichkeiten, um sich mit dem Thema Autismus auseinanderzusetzen, das in Polozk ebenfalls thematisiert wird. So konnten Erfahrungen ausgetauscht und eventuelle gegenseitige Hilfen angeboten werden.

Der Besuch in der Tannenhagschule in Friedrichshafen-Fischbach brachte für die Gäste aus der Partnerstadt ebenfalls viele neue Eindrücke. Sie konnten einen umfassenden Einblick in die Arbeit und die Ausstattung in dieser Schule gewinnen. Schulleiter Gerold Ehinger und sein gesamtes Team konnten viele Anregungen und gewinnbringende Ideen vermitteln.

Beim monatlichen Stammtisch hatten die Mitglieder dann die Möglichkeit die beiden belarussischen Frauen kennenzulernen und Briefe mit nach Polozk zu geben. Herr Krause vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum berichtete nach einer kurzen Vorstellungsrunde das Konzept und die Arbeit. Ebenfalls auf der Tagesordnung stand ein Besuch bei „Amalie“, dem ambulanten Kinderhospizdienst für den Bodenseekreis. Dort geht es um Begleitung bei Krankheit, Sterben und Tod.

Natürlich durfte auch ein Besuch im Kinderklinikum Friedrichshafen nicht fehlen. Uwe Lenz und Oberschwester Frau Falzone übernahmen die Führung, Karin Ruppelt und Elvira Müller übersetzten vom Russischen ins Deutsche und umgekehrt. Auch hier wurden die neuesten medizinischen Geräte und Hilfsmittel präsentiert und entsprechend begutachtet. Die beiden Gäste aus Polozk konnten sich von der Versorgung der kleinen Patienten und der besonderen Betreuung der Frühgeborenen überzeugen.

Im Hörstudio bei Andreas Wolter in der Charlottenstraße stellten sich Rotraut Binder und Elvira Müller für einen Hörtest zur Verfügung.

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz: Beim Fanfarenzug Graf Zeppelin wurde Völkerverständigung mit musikalischen Stücken gepflegt. In Begleitung einiger Vorstandsmitglieder konnten die beiden Damen aus der Poliklinik einen schönen Abend erleben.