Zentrale Figur einer Betrügerbande oder unschuldiger Barbetreiber aus Bremen? Ein 28-jähriger Mann aus Bremen muss sich derzeit vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Tettnang verantworten, weil er eine entscheidende Rolle in einem Betrugsfall in Friedrichshafen gespielt haben soll. Es geht um den sogenannten Polizeitrick und in diesem speziellen Fall um eine ergaunerte Beute in Höhe von 125 000 Euro. Zwei als Kuriere in den Fall verwickelte Männer sind im Dezember zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Wie ein im Friedrichshafener Fall ermittelnder Kriminaloberkommissar vor Gericht ausführte, hat sich die Betrugsmasche – er sprach von „sehr gut organisierter Kriminalität“ – in den vergangenen Jahren in Deutschland immer weiter ausgebreitet, von Norden Richtung Süden. Von einem türkischen Callcenter aus rufen falsche Polizisten bei vornehmlich älteren Menschen in Deutschland an, um sie vor einem angeblich drohenden Einbruch und einem angeblichen Mittäter bei der Hausbank des Angerufenen zu warnen. Um die eigenen Ersparnisse zu sichern, werden die Opfer aufgefordert, diese in einem Paket zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der eigenen Haustüre zu deponieren, damit angebliche Polizeibeamte es abholen können. Im Fall einer Frau aus Friedrichshafen hat die Masche zweimal funktioniert, die Betrüger erbeuteten insgesamt 125 000 Euro. Beim Versuch, weitere 100 000 Euro abzuholen, nahm die Polizei zwei Männer fest. Es waren Kuriere, die im Auftrag handelten.

Und sie waren nicht die einzigen, die die Polizei geschnappt hat. Der Kriminalbeamte im Zeugenstand berichtete von einer ganzen Reihe von Fällen, die sich über das ganze Bundesgebiet verteilen. Das Vorgehen sei immer dasselbe, und alle gefassten Geldabholer hätten einen Bezug zu einer Shisha-Bar in Bremen. Mitbetreiber dieser Bar ist jener 28-Jährige, der sich nun vor dem Schöffengericht in Tettnang verantworten muss. Die Polizei geht davon aus, dass er der Dreh- und Angelpunkt ist, der zentrale Mittelsmann, der „Logistiker“, der im Auftrag der Hintermänner aus der Türkei die Handlanger koordiniert, die deutschlandweit die ergaunerten Gelder einsammeln.

Angeklagt ist der Mann allerdings nur im Friedrichshafener Fall. Denn nur in diesem hat einer der gefassten und mittlerweile verurteilten Kuriere entsprechend belastende Aussagen getätigt – in seinem eigenen Verfahren und nun auch als Zeuge. Die Polizei hält diese Aussagen für schlüssig. Dazu kommen Indizien, die aus Polizeisicht ein ebenso schlüssiges Gesamtbild ergeben: zum Beispiel die unzweifelhaften Verbindungen zwischen dem Angeklagten und dem Kurier, der über einen Zeitraum von drei Wochen immer wieder irgendwelche Dienste für diesen erledigte, Telefonate während der Fahrt nach Friedrichshafen und auf der anschließenden Flucht vor der Polizei, ein ominöses Schließfach in einer Bremer Bank und ein Bankkonto des Kuriers mit ebenso ominösen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Angeklagte schweigt

Der Angeklagte selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Strategie seines Verteidigers: Jeden noch so kleinen Widerspruch in den Schilderungen des Kuriers aufdecken, um dessen Glaubwürdigkeit zu erschüttern. In der ersten Vernehmung nach seiner Festnahme hatte dieser den Angeklagten mit keiner Silbe erwähnt, stattdessen behauptet, der andere Kurier habe ihn dazu animiert, mit ihm gemeinsam nach Friedrichshafen zu fahren. Die wahren Hintergründe der Fahrt habe er nicht gekannt. „Von dem Polizeibetrug habe ich nie etwas mitbekommen.“ Bei dieser Aussage blieb er auch, nachdem er in einer zweiten Vernehmung dann doch den Angeklagten als Auftraggeber genannt hatte. Den Rest seiner ersten Aussagen bezeichnete er vor Gericht als „Bullshit“.

Der Verteidiger warf ihm nun vor, seinen Mandant nur aus einem Grund belastet zu haben: Um sich selbst die Chance auf eine Bewährungsstrafe zu erhalten. Der Polizei warf der Verteidiger vor, sich allein auf diese belastenden Aussagen des Kuriers zu stützen. Die Erläuterungen des Ermittlers dazu, warum diese Aussagen schlüssiger seien als die in der ersten Vernehmung, ließ er ebenso wenig gelten wie die genannten weiteren Indizien. So verwies er unter anderem darauf, dass Handys, mit denen verdächtige Telefonate geführt worden waren, eben nicht eindeutig seinem Mandaten zugeordnet werden könnten.

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen wird die Verhandlung am 20. Februar fortgesetzt.

Mehr entdecken: Polizei warnt vor Taschendieben in Zügen und Bahnhöfen