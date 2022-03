Polizisten nehmen Randalierer fest

Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einer Wohnung der Hofener Straße randaliert und eine Scheibe eingeschlagen. Die gerufene Polizei brachte den Betrunkenen, der sich dabei verletzte, in die Notaufnahme. Dort versetzte der mann laut Polizeibericht einem Beamten unvermittelt einen Tritt und verletzte diesen. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Polizisten aufs Übelste. Der Mann musste die Nacht schließlich in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun nicht nur die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung, sondern auch Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.