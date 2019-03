Polizisten informieren Senioren über Betrugsmaschen

Der Vorsitzende Walter Schmid (Friedrichshafen), seine Stellvertreterin Regina Debler-Griger (Uhldingen-Mühlhofen) und die Rechnerin Ingrid Bregenzer (Salem) wurden in der Mitgliederversammlung zum neuen geschäftsführenden Vorstand des Kreisseniorenrates Bodenseekreis gewählt.

Der Kreisseniorenrat ist als nichteingetragener Verein eine Vereinigung von Vertretern der auf dem Gebiet der Altenhilfe tätigen Organisationen, Einrichtungen, Gruppierungen und nichtorganisierter Einzelpersonen. Er vertritt die Interessen der Senioren im Bodenseekreis, heißt es in einem Schreiben des Vereins. Der bisherige Vorsitzende Alfred Rupp (Meckenbeuren) stellte sich nicht mehr zur Wahl. Er führte fünf Jahre lang als Stellvertreter des vorherigen Vorsitzenden Karl-Heinz Vogt gemeinsam mit diesem den Kreisseniorenrat. Nach dessen überraschendem Tod im Sommer vergangenen Jahres übernahm Alfred Rupp den kommissarischen Vorsitz bis zur regulären Neuwahl des Vorstandes.

In ihrer Laudatio brachte die bisherige und neue stellvertretende Vorsitzende Regina Debler-Griger ihre Wertschätzung für den scheidenden Vorsitzenden zum Ausdruck. Auch die langjährige Schriftführerin Karin Sobiech-Wischnowski trat nicht mehr zur Wahl an. Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, dem Kassenbericht, der Entlastung der Vorstandschaft und den Wahlen des Gesamtvorstandes informierten Beamte der Polizeidirektion Konstanz in einem Vortrag über die Kriminalprävention bei Senioren.

Zwei Polizisten berichteten über die in letzter Zeit wieder häufiger auftretenden Betrugsfälle wie falsche Polizisten und den Enkeltrick, denen hauptsächlich Senioren zum Opfer fallen. Es dürfe niemand behaupten, dass man auf solche Tricks nicht hereinfallen könne. In den Medien werde in der Regel nur über besonders spektakuläre Fälle berichtet, die meist organisierten Betrügerbanden ließen sich immer neue raffinierte Tricks einfallen und seien psychologisch geschult. Wirksamstes Mittel dagegen sei eine offensive Aufklärung. Die Referenten baten die Kreisseniorenräte um Mithilfe bei der Werbung in den Gemeinden und Seniorenorganisationen für dieses Aufklärungsangebot.