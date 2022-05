Polizisten beleidigt und bedroht: Mann will in Friedrichshafen Kneipenrechnung nicht bezahlen

Ein 29-Jähriger hat am Samstagmittag in Friedrichshafen seine Kneipenrechnung nicht bezahlen wollen und danach in der Fußgängerzone die hinzugerufenen Polizeibeamten bedroht und beleidigt. Das teilt die Polizei mit. Der Mann müsse nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

Der 29-Jährige verhielt sich demnach sehr aggressiv, warf mit Gegenstände um sich und äußerte gegenüber den Beamten Beleidigungen und Drohungen.

Einen Alkoholtest verweigert der Mann

Auf die Beamten im Einsatz habe er alkoholisiert gewirkt, einen Test allerdings verweigert, berichtet Polizeisprecher Simon Göppert.

Weil der Mann laut Polizeibericht zunächst seine Personalien nicht angeben wollte und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Polizisten aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik.

Den 29-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung, so Göppert. Die offene Rechnung übernahm ein Bekannter des uneinsichtigen Mannes, heißt es abschließend im Polizeibericht.