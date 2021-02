In einem aktuellen Ermittlungsfall haben Polizeibeamte am Freitag gegen 21.20 Uhr versucht, in der der Seewiesenstraße in Friedrichshafen die Personalien eines Mannes feststzuellen. Dieser flüchtete aber zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn laut Polizeibericht schließlich einholen und es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Personen stürzten. Der 20-jährige Flüchtige wehrte sich dann massiv gegen den Beamten, der dadurch erheblich verletzt wurde. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.