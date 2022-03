Polizist angegriffen, Notarzt beleidigt

Ein 27-jähriger Mann muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen, nachdem er sich am Mittwochabend in seiner Wohnung im Stadtgebiet gegen Maßnahmen der Polizei wehrte. Laut Polizeibericht ging man davon aus, dass der Mann zahlreiche Tabletten eingenommen hatte und deshalb eine konkrete Gesundheitsgefahr für ihn bestand. Er musste zur weiteren Diagnostik vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Dagegen wehrte der Mann sich aber mit aller Kraft und versuchte, einen Polizeibeamten zu schlagen. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam und begleiteten den Transport in die Klinik. Dort angekommen, beleidigte der Mann auch den Notarzt. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Mann ein, der nach der medizinischen Abklärung im Krankenhaus in eine Fachklinik verlegt wurde.