Polizeikontrollen aus dem Zeppelin - Nicht jeder ist begeistert

Die einen halten es für „eine gute Idee“, anderen fällt dazu der Begriff „Überwachungsstaat“ ein: Dass die Polizei in den nächsten Tagen vom Zeppelin aus kontrolliert, ob die Corona-Verordnung eingehalten wird, sorgt auf den Facebook-Seiten der „Schwäbischen“ für heftige Diskussionen. Wie Markus Sauter, Sprecher des Polizeipräsidiums in Ravensburg, betont, stehen bei dem Einsatz aber nicht Balkone oder Gärten im Fokus. Es gehe vielmehr darum, den öffentlichen Raum, sprich: Seeufer, Parks, Grillplätze, im Blick zu behalten.

Der Zeppelin NT lässt normalerweise Einheimische wie Touristen haufenweise den Kopf in den Nacken legen und mit strahlenden Augen beobachten, wie das Luftschiff majestätisch über dem Bodensee schwebt. Normal ist in der Corona-Krise jedoch fast nichts mehr. Urlauber sind keine da, die Menschen sollen zu Hause bleiben, mehr als zwei dürfen draußen nicht zusammen sein.

Was für eine Wohltat, dass am vergangenen Woche zumindest der Zeppelin wieder seine Kreise zog. Zwar ohne Passagiere, dafür aber mit einer wundervollen Botschaft in Form einer Aufschrift, die in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhalts senden sollte: „#allefüralle“.

Auch von Karfreitag bis Ostermontag ist das Luftschiff unterwegs, dann mit einem ganz anderen, durchaus umstrittenen Auftrag: Polizisten werden sich von der Luft aus einen Überblick über die Einhaltung der Corona-Verordnung in der Region Bodensee-Oberschwaben verschaffen, hieß es in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Die Idee kommt aus den Reihen der Polizei, die Kosten übernehmen Deutsche Zeppelin-Reederei und Zeppelin-Stiftung.

Der Vorteil: Das Luftschiff fliegt langsam und in einer Höhe von 300 Metern. Der Plan: Die Beamten beobachten in gebührendem Abstand voneinander, was sich abspielt und alarmieren per Funk ihre Kollegen am Boden, wenn sie zum Beispiel eine große Gruppe entdecken, die verbotenerweise ein Picknick veranstaltet. Es folgt eine Überprüfung – wenn es sein muss, kommt es zu einer Anzeige, berichtet Polizeisprecher Sauter. „Der Zeppelin dient nur zur Beobachtung“ – es würden weder Fotos gemacht, noch Videos gedreht.

Ich sage nur, der Überwachungsstaat lässt grüßen. Nutzerin auf Facebook

„Eine gute Idee, um die Unverbesserlichen schneller der intensiven Belehrung zuzuführen“, teilt ein Nutzer auf einer Facebook-Seite der „Schwäbischen“ mit. In einem anderen Kommentar heißt es: „Finde ich okay, denn ich denke, dass dieses lange Wochenende über mehr entscheidet als angenommen.“ Und eine Nutzerin findet es traurig, dass die Polizei den Babysitter der Nation spielen müsse. Einige würden den Ernst der Lage erst begreifen, wenn ihre eigene Mama oder der eigene Sohn im Sterben liege. Ihre Forderung: „Bleibt einfach daheim, dann hat das ganze Drama bald ein Ende.“

Andere sehen die Aktion kritisch: „Ich sage nur, der Überwachungsstaat lässt grüßen ...“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. „Jawoll, totale Überwachung“, heißt es im nächsten Kommentar. „Tolles Gefühl, sich in totaler Sicherheit zu fühlen. Und schön auf die Balkone und Dachterrassen schauen ...“

Laut Sprecher soll der Einsatz der Polizei helfen, im öffentlichen Raum größere Menschenmengen auszumachen, die zum Beispiel Fußball spielen. Wenn dabei allerdings eine Grillparty in einem Garten entdeckt werde, „dann bekommen die Leute auch ein Problem“. Markus Sauter: „Wir schauen aber sicher nicht mit dem Feldstecher auf Terrassen.“

Für Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Zeppelin-Reederei, sind die Sonderflüge offenbar kein Problem: „Wir freuen uns, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können, indem wir die wichtige Arbeit der Polizei unterstützen.“ Das Luftschiff sei perfekt für derartige Missionen geeignet. 2005 kam der Zeppelin beim Weltjugendtag und Papstbesuch für die Verkehrsüberwachung der Kölner Polizei zum Einsatz. Ob die Zusammenarbeit am Bodensee weitergehen soll, ist unklar.