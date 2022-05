Polizeikontrolle zur Tuning World: Hier werden schon mal PS-Boliden stillgelegt

Zur Tuning World gehören auch die Polizeikontrollen. Auch wenn die in den zurückliegenden Jahren eher Geschwindigkeitsüberschreitungen und Drogen- oder Alkoholmissbrauch am Steuer im Blick hatten, konzentriert sich die Polizei wieder vermehrt auf die Poser- und Tuner-Szene. Polizeipräsident Uwe Stürmer erklärt, warum das so ist.

Zwar geschehen die meisten Unfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, doch auch in der Tuner- und Poser-Szene fallen immer wieder schwarze Schafe durch unsachgemäßes Werkeln an ihren Autos auf. Und das ist bisweilen verkehrsgefährdend. „Das ist eine Minderheit, aber sie stellen eine Gefahr dar“, sagt Uwe Stürmer. An mehreren Stellen kontrolliert die Polizei während der Messe und legt auch schon mal Fahrzeuge still.

Wenn es gefährlich wird

„Das geschieht dann, wenn von den Veränderungen am Fahrzeug eine Gefahr ausgeht“, so Stürmer. Und solche Fälle sind nicht selten. Tiefergelegt, bis der Reifen am Kotflügel vorbeischrammt, das kann dazu führen, dass er während der Fahrt platzt und ein Unfall geschieht. Aber auch Lärm wird gemessen und der ein oder andere Wagen hinterlässt bleibende Eindrücke an den Trommelfellen und den Mikrofonen der Polizei. Dabei wird alles haargenau dokumentiert, die Messungen werden fotografiert und sofern die Fahrzeuge stillgelegt werden, kommt der Abschleppwagen.

Nicht jeder schafft es mit seinem Auto bis zur Messe. Immer wieder legt die Polizei Fahrzeuge still, von denen eine Gefährdung ausgehe. (Foto: Ralf Schäfer)

„Wir werden nachher abgeholt“, erzählt ein Schweizer, dessen BMW nicht weiterfahren darf. Sein Fahrwerk war nicht eingetragen, am Montag habe er einen TÜV-Termin. Das aber reicht eben nicht am Donnerstag. Die Polizei muss in solchen Fällen von einer Verkehrsgefährdung ausgehen.

Das ist keine Schikane

„Die Beamten, die hier die Fahrzeuge aus dem laufenden Verkehr zur Kontrolle heraus winken und auch diejenigen, die die Überprüfungen vornehmen, sind besonders geschult und haben ausreichende Erfahrungen mit der Materie“, sagt Uwe Stürmer. Das sei keine wahllose Schikane, sondern habe einen ernsten Hintergrund.

Zu laut war er nicht, aber unter anderem der Heckspoiler ist als verkehrsgefährdend bewertet worden. Andere Mängel kamen hinzu. (Foto: Ralf Schäfer)

Die aufgeschraubten Motor-Teile aus Metall stellen laut Polizei eine erhebliche Gefährdung dar. (Foto: Ralf Schäfer)

Nicht sonderlich begeistert sind die Betroffenen, sie finden sich aber in aller Regel damit ab, dass der Besuch der Messe nun anders als geplant verläuft. Der Versuch eines Tuners, seine nicht erlaubten Anbauteile mal eben abzuschrauben, ist allerdings auch nicht von Erfolg gekrönt. Die stillgelegten Fahrzeuge werden am Montag begutachtet, danach entscheidet sich, wer seinen Wagen wiederbekommt und was sonst noch so alles auf ihn oder sie zukommt.

Polizeipräsident Uwe Stürmer erklärt die Notwendigkeit der Verkehrskontrollen zur Tuning World. (Foto: Ralf Schäfer)

Auch der Zoll ist vor Ort und hat Spürhunde dabei. Ecki, ein vierjähriger Schäferhund, ist auf Drogen spezialisiert. Findet er welche, bleibt er in Schockstarre sitzen und deutet mit der Nase auf den Fundort. Hundeführerin Melanie Tegge bringt ihn immer wieder zum Einsatz bei dieser Kontrollstelle am Obstgroßmarkt in Eriskirch. Die Kontrollen dauern noch bis Sonntag an, „wir sind aber auch mobil und mit Geschwindigkeitsmessgeräten unterwegs“, sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer.