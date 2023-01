Polizeieinsatz am Silvesterabend: Jugendliche mit Böllern beworfen

Am Silvesterabend kam es an mehreren Stellen im Landkreis zu Polizeieinsätzen. So zündeten Jugendliche in einer Grundstückseinfahrt in der Prielstraße in Sipplingen mehrere Feuerwerkskörper. Der Grundstücksbesitzer forderte die Gruppe zum Gehen auf. Dabei zog ein 22-Jähriger eine Schreckschusswaffe und lud diese provokativ vor dem Mann.

Der fühlte sich bedroht und verständigte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten zu der Durchsuchung eines Ferienhauses und zum Auffinden der Schreckschusswaffe nebst Munition. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Ermittlungen laufen

In Markdorf wurden Jugendliche mit Böllern beworfen. Mehrere Jugendliche aus einer Gruppe meldeten am Silvesterabend der Polizei, sie seien von anderen Personen mit Böllern beworfen und zudem bedroht worden. Es wurde aber niemand verletzt und nichts beschädigt. Die Polizei konnte zwei Personen feststellen, gegen die nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung ermittelt wird.