Polizeichef Jörg Frey wechselt an den See

Wechsel an der Spitze des Polizeireviers Friedrichshafen: Polizeioberrat Jörg Frey wird zum 1.Juni neuer Leiter des Häfler Polizeireviers. Er selbst hat zwar noch kein offizielles Schreiben in der Hand, Freys Stelle als Leiter des Polizeireviers Ehingen, das er sieben Jahre geleitet hat, ist aber bereits vom Innenministerium ausgeschrieben. Die Stelle in Friedrichshafen am Bodensee war ebenfalls ausgeschrieben, auch dort ist bereits bekannt, dass es an der Spitze des Polizeireviers einen Wechsel zum 1. Juni geben wird. Der bisherige Revierleiter Jürgen Renz wechselt als Dozent an die Polizeihochschule nach Villingen-Schwenningen.

Jörg Frey fällt der Abschied von Ehingen nach nunmehr sieben Dienstjahren nicht leicht, weil es für ihn sieben gute Jahre waren. Doch die Aussichten für Jörg Frey, der in diesem Jahr 45 Jahre alt wird, sich noch einmal weiterzuentwickeln, überwiegen. „Im Zuge der Polizeistrukturreform tut sich für mich da einfach eine Chance auf, vom Aufgabenbereich vorwärts zu kommen. In Friedrichshafen gibt es eine andere Zielrichtung und andere Aufgabenschwerpunkte“, sagt Frey. In Friedrichshafen ist das Revier selbst deutlich größer, mit mehr Kollegen, und einem größeren Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist er dort dann auch für die Messe und den Flughafen zuständig.

„Am Bodensee geht es auch um die internationale Zusammenarbeit mit Österreich und der Schweiz. Am See erwarten mich neue Schwerpunkte und große Einsatzlagen. Und durch den Wegfall der PD (Polizeidirektion) Friedrichshafen im Rahmen der Strukturreform wird das Polizeirevier Friedrichshafen aufgewertet“, so Frey weiter. „All dies waren Gedanken und die Gründe für die Veränderung, als ich mich mit dem Wechsel beschäftigt habe.“ Privat hatte Jörg Frey den anstehenden beruflichen Wechsel schnell mit seiner Frau geklärt. Die Familie Frey wohnt noch im Landkreis Biberach und wird irgendwann an den Bodensee umziehen. Die Freys haben einen zehnjährigen Sohn. Wenn Jörg Frey an die guten zwischenmenschlichen Kontakte in Ehingen denkt, fällt ihm der Abschied nicht leicht. Andererseits ist der 45-Jährige einer, dem immer klar war, dass er sich noch weiterentwickeln möchte. „Ich werde ein sehr gut aufgestelltes Revier in Ehingen verlassen. Die Zusammenarbeit mit den Behörden und Betrieben war immer angenehm und konstruktiv.“