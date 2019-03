Polizeibeamter informiert über Verkehrssicherheit auf dem Fahrrad

In der Reihe „Älter werden – was dann“ geht es am Donnerstag, 28. März, ab 18 Uhr ums „Radfahren - klassisch oder mit Elektroantrieb“. Karl-Heinz Koß von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz informiert im Allmand-Carré, Allmandstraße 18, über die Verkehrssicherheit mit dem Fahrrad.

Im Frühling werden wieder viele Menschen mit dem Fahrrad die Umgebung erkunden, schreibt das Kreissozialamt, das die Reihe organisiert. Wie muss eigentlich ein verkehrssicheres Fahrrad ausgestattet sein? Worin liegt der Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike und wie ist es mit der Helmpflicht? Wo darf und wo muss ich mit dem Fahrrad oder Pedelec fahren? Wie verhalte ich mich bei einem Unfall? Diese und weitere Fragen wird der Referent beantworten sowie mittels anschaulicher Bilder verschiedene Verkehrssituationen dargestellen und erklären. Der Vortrag richtet sich vor allem an ältere Menschen sowie an deren Angehörige. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Älter werden - was dann?“ ist eine Vortragsreihe, die sich konkreten Fragen und Problemen des alltäglichen Lebens im fortgeschrittenen Alter widmet. Themen der Vortragsreihe sind rechtliche Vorsorge, Wohnen im Alter, Einbruchssicherheit, Demenz sowie Pflegebedürftigkeit. Experten der jeweiligen Bereiche geben nützliche Informationen und Hinweise zum Umgang mit diesen Themen. Die Vorträge werden über das Jahr verteilt in Bermatingen, Frickingen, Friedrichshafen, Langenargen, Meckenbeuren, Owingen und Tettnang angeboten. Organisiert wird dieses Angebot vom Kreissozialamt gemeinsam mit dem Netzwerk Älter werden im Bodenseekrei, einem Zusammenschluss von rund 300 Akteuren in diesem Bereich,