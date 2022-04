Polizei zieht mehrere alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Ein 25-jähriger Radfahrer fiel am Sonntag gegen 1.15 Uhr in der Barbarossastraße auf, weil er in Schlangenlinien und ohne Rücklicht am Straßenverkehr teilnahm. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Fahrerische Ausfallerscheinungen

Gegen 2 Uhr wurde ein 48-jähriger Radfahrer in der Lindauer Straße in Friedrichshafen kontrolliert, weil auch er laut Polizeibericht „fahrerische Ausfallerscheinungen“ zeigte. Auch hier ergab ein Atemalkoholtest knapp zwei Promille. Beide Radfahrer mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen und erhielten wegen Trunkenheit im Verkehr eine Anzeige.

Auch im Auto

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand am Samstag gegen 20.40 Uhr ein 42-jähriger Peugeot-Fahrer. Eine in der Kreuzlinger Straße durchgeführte Verkehrskontrolle führte zu einem Atemalkoholgehalt von 0,78 Promille. Neben einem empfindlichen Bußgeld kommt auf den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat zu.

Wenig ist oft zu viel

Mit diesen Folgen hat auch der 41-jährige Lenker eines BMW zur rechnen, der am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille in der Lindauer Straße kontrolliert wurde.