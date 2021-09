Polizei zieht betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr

Gleich mehrere Fahrradfahrer sind in der Nacht zu Sonntag betrunken auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Als erstes traf eine Streifenwagenbesatzung der Polizei gegen 23.30 Uhr in der Aistegstraße auf einen 48-jähriger Mann. Gegen 3.30 Uhr fiel ihnen in der Eckener Straße ein 18 und ein 19 Jahre alter Mann auf. Zur selben Zeit fuhr eine 21-jährige junge Frau auf dem Gehweg in der Friedrichstraße. In allen Fällen ließen die Beamten die Radfahrer in ein Atemalkohol-Kontrollgerät pusten. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, lagen die Ergebnisse in allen Fällen weit über den erlaubten Messwerten. Damit mussten sich alle betrunkenen Fahrradfahrer einer Blutentnahme unterziehen. Sollten diese Ergebnisse den Verdacht der alkoholisierten Teilnahme am Straßenverkehr erhärten, erwarten alle Radfahrer eine nicht unerheblichen Geldstrafe, teilt die Polizei mit.