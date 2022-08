Polizei zieht betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei zieht am Wochenende im Bodenseekreis gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Die Bandbreite der Fahrzeuge reicht vom Auto bis zum E-Scooter. So erwischte eine Polizeistreife am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in Meckenbeuren einen 26-Jährigen, der mit über zwei Promille mit seinem Auto in der Lenbachstraße unterwegs war. Die Folge: eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Mann hat mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Umgerechnet etwa 0,45 Promille ergab der Test eines 19-Jährigen in der Probezeit, der mit seinem E-Scooter am Freitag gegen 11 Uhr in Friedrichshafen in der Dekan-Rogg-Straße unterwegs war. Er muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Hinzu kommen eventuell noch eine Probezeitverlängerung und die Auflage ein Aufbauseminar zu besuchen, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

In anderes Auto gekracht

Mit einer Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 0,5 Promille verursachte ein 27-jähriger einen Unfall in Langenargen. Im Bereich Moos kam er gegen 16.45 Uhr aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot zu weit nach links und stieß mit seinem Auto halbfrontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Auch dieser Verkehrsteilnehmer hat mit einer Anzeige zu rechnen, teilt die Polizei mit. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.