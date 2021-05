Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Nachdem Telefonbetrüger Ende der vergangenen Woche erneut bei zahlreichen Bürgern aus dem Bodenseekreis ihr Glück versucht haben, warnt das Polizeipräsidium Ravensburg vor derartigen Anrufen. Dabei gaben sich die bislang unbekannten Anrufer am Telefon zum Teil als Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter aus und versuchten so, an Kontodaten oder Informationen über den Besitz von Wertsachen zu gelangen. In einer besonders perfiden Masche meldete sich eine junge Frau mit weinerlicher Stimme. Sie gab sich als angeblich nahe Angehörige aus, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sein, wie die Polizei berichtet. Erst durch die Überweisung eines hohen Geldbetrags lasse die Polizei sie wieder auf freien Fuß.

Die Opfer der Anrufe rochen den Braten rechtzeitig, sodass es in keinem der bekanntgewordenen Fällen zu einer Geldübergabe kam. Dennoch rät die Polizei eindringlich „zu einem gesunden Maß an Misstrauen“, wie es im Polizeibericht heißt.