Polizei warnt vor Überschwemmungen an der Rotach

Die Bundespolizei Baden-Württemberg hat am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter vor einer Überflutung der Rotach gewarnt. Der Fußgängerweg in der Nähe des Bahnübergangs an der Gallusstraße solle nicht betreten werden, weil er von Hochwasser überspült sei.

Auch die angrenzende Bahnanlage sollte nicht betreten werden, um den Fußweg fortzusetzen. Auch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg warnt auf ihrer Internetseite vor Hochwasser.

+++ AKTUELL +++ Aufgrund Hochwasser hat die #Rotach in #Friedrichshafen (nahe Gallusstr.) Fußwege überspült. Bitte betreten Sie keinesfalls die dort angrenzenden Bahnanlagen, um Ihren Weg fortzusetzen; kehren Sie notfalls um! @PolizeiKonstanz #bpol *cw— Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 14. Januar 2019

Der Pegel der Rotach ist offenbar durch den starken Regen am Sonntag angestiegen. Am gestrigen Montag hatte der Pegel mit rund 175 Zentimetern den höchsten in den vergangenen Tagen. Im Vergleich: Freitag und Samstag lag der Wasserstand noch bei rund 60 Zentimetern. Die Landesanstalt geht laut Grafik davon aus, dass der Wasserstand in den kommenden Tagen stetig sinkt, bis er Ende der Woche wieder bei rund 60 Zentimetern liegt.

Der historische Höchststand des Rotachpegels lag am 21. Dezember 1997 bei 2,62 Meter.Die Stadt Friedrichshafen hat in den vergangenen Jahren verschiedene Varianten geprüft, um die Überschwemmungsgefahr der Rotach zu minimieren. Bei einem Pressegespräch im Dezember 2018 präsentierte die Stadt die beiden Varianten, entweder die Dämme zu erhöhen oder im Hinterland Rückhaltebecken einzurichten. Im kommenden Jahr soll entschieden werden, welche Pläne umgesetzt werden könnten.