Polizei verhaftet Parfumdieb

Ein 32-jähriger Mann konnte von der Polizei am Mittwochnachmittag nach einem Ladendiebstahl in der Altstadt vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige hatte am Vormittag in einem Drogeriegeschäft ein Parfüm entwendet und war dabei von einer Verkäuferin beobachtet worden. Da der Mann im selben Geschäft bereits vor ein paar Tagen bei einem Diebstahl erwischt worden war und im weiteren Verlauf einen Ladendetektiv verletzt hatte, wurde der 32-Jährige von den Beschäftigten nicht weiter verfolgt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten schließlich zur Identifizierung des Mannes, der bereits mit Haftbefehl wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe gesucht wurde.