Polizei verhängt 23 mal Bußgelder gegen Uneinsichtige

Die Polizei hat im Zuge der Corona-Pandemie im Bodenseekreis und den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen rund 160 Kontrollen durchgeführt.

Trotz eindringlicher Appelle aller Behörden an die Menschen, zuhause zu bleiben, sowie der Ankündigung der Polizei, Verstöße gegen das geltende Recht zur Eindämmung des Virus zu ahnden, sei man wieder auf Unvernünftige gestoßen, schreibt die Polizei. „Noch immer gibt es Menschen, die den Ernst der Lage nicht erkannt haben", stellt Polizeipräsident Uwe Stürmer aufgrund des Ergebnisses der Kontrollen fest.

Gegen insgesamt 23 Personen wurden deshalb Straf- und Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. In den meisten Fällen trafen die Einsatzkräfte in der Gastronomie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auf Personen, die an Tischen bewirtet wurden, oder Gäste die in Gruppen bis zu zehn Personen am Tresen standen, ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten. In einem Fall wurde eine Streifenwagenbesatzung am Samstagnachmittag auf Licht in einem Tattoo-Studio aufmerksam, in dem sie bei der anschließenden Überprüfung auf einen Beschäftigten bei Tattoo-Arbeiten trafen.

„Ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen auch die letzten Zweifler noch überzeugen können", so der Polizeipräsident weiter. „Wir sind weiterhin für Sie da, bleiben Sie deshalb zuhause.“