Polizei verdächtigt Angetrunkenen der Unfallflucht

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 56 Jahre alter Mann rechnen, der laut Polizeibericht im Verdacht steht, am Samstagabend im Stadtgebiet alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht zu haben. Eine Anwohnerin hatte am Sonntagmorgen einen Schaden an ihrem Müllhäuschen festgestellt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden an der Unfallstelle das Kennzeichen des möglichen Verursachers. An der Halteranschrift trafen die Polizisten auf den leicht alkoholisierten Tatverdächtigen. Da sich aufgrund der Angaben des 56-Jährigen der Verdacht ergab, dass er den Unfall betrunken verursacht haben könnte, musste er die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten.

Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr zu. An seinem Wagen entstand rund 1000 Euro, am Müllhäuschen etwa 300 Euro Sachschaden.