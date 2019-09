Polizei umstellt das Bodenseecenter wegen „verdächtiger Lage“ - zwei vorläufige Festnahmen

Am Häfler Bodenseecenter ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, seien die Beamten gegen 19 Uhr wegen einer „verdächtigen Lage“ gerufen worden.

Es soll laut Polizeiangaben mindestens eine verdächtige Person gegeben haben. Rund zehn Beamte hätten daraufhin das Bodenseecenter umstellt. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Was genau vorgefallen ist, dazu ermittelt die Polizei aktuell noch und konnte deshalb am Dienstagabend keine weiteren Auskünfte geben – nur so viel: „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit.“

Das Bodenseecenter ist ein Fachmarktzentrum mit über 65.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Laut Center werden Möbel, Lebensmittel, Heimwerker- und Gartenbedarf, Unterhaltungselektronik und Sportartikel verkauft.