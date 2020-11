Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, im Flurweg in Friedrichshafen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer prallte vermutlich beim Rangieren gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault Zoe. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Wagen im Frontbereich ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, so die Polizei.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.