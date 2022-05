Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Geldkassetten-Diebe gesehen?

Von einem Parkplatz in der Ravensburger Straße wurden am Mittwoch zwischen 19.50 Uhr und 20 Uhr zwei Geldkassetten gestohlen. Auf dem Parkplatz wurde ein Früchteverkaufsstand betrieben und von einer Angestellten wurden zwei Geldkassetten in ihrem Fahrzeug abgelegt. Der oder die Täter entwendeten die Geldkassetten aus dem Fahrzeug, als sich die Angestellte wieder dem Verkaufsstand zuwandte. Die Geldkassetten wurden kurz darauf an einem Bahnhof in der Aistegstraße aufgefunden. Es fehlte ein vierstelliger Geldbetrag. Zeugen, die Beobachtungen auf dem Parkplatz oder an dem genannten Bahnsteig machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 in Verbindung zu setzen.