Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7 und 18 Uhr einen in der Scheffelstraße in Friedrichshafen geparkten BMW angefahren hat und anschließend weggefahren ist, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall hinterließ der unbekannte Fahrzeuglenker an dem Wagen mehrere Hundert Euro Sachschaden, teilt die Polizei mit.