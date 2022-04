Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Jugendtreff

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 19. April, und Montag, 25. April, in den Jugendtreff Ailingen eingebrochen. Der oder die Täter schoben laut Polizeibericht einen Rollladen hoch, schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Während der Diebstahlsschaden auf rund 400 Euro beziffert wird, richtete der Unbekannte auch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07541/70 10 zu melden.