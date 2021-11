Polizei sucht Zeugen eines Rasers

Nachdem ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer am vergangenen Samstag gegen 23.15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf den Straßen Friedrichshafens unterwegs war, sucht die Polizei Zeugen.

Den Beamten war der Autofahrer in der Friedrichshafener Eckenerstraße, an der Einmündung Eberhardstraße, aufgefallen, als dieser in Richtung Bundesstraße 31 fuhr. Sie konnten den Wagen laut Polizeibericht nach kurzer Verfolgung stoppen und leiteten wegen der offensichtlich rücksichtslosen Fahrweise ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Personen, die auf den Mercedes aufmerksam wurden oder durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.