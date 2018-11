Wegen eines versuchten Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Bermatingen am Donnerstag gegen 22.15 Uhr ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Zwei maskierte Täter versuchten durch die verschlossene Eingangstüre in die Tankstelle einzudringen. Einer der Täter versuchte, die Tür mit dem Fuß einzutreten, was nicht gelang. Sie flohen daraufhin in Richtung Ortsmitte. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: Täter 1: 18-28 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank. Bekleidet war er mit einer dunklen Kapuzenjacke, dunklen Hose und hellen Schuhen. Täter 2: 18-28 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwas kräftiger, trug eine graue Kapuzenjacke und helle Schuhe.